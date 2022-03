Mafie: Torino, in Consiglio comunale minuto di silenzio

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - "Ricordare gli oltre mille innocenti vittime delle mafie, tra cui decine di bambini, in una data simbolica, il primo giorno di primavera, significa unire al dovere della memoria la necessità di riaffermare l'impegno, ancora insoddisfatto nel suo traguardo finale, a liberare il nostro Paese, liberarlo da un carico di violenza, morte e malaffare che pesa sulle coscienze di ciascuno e ciascuna di noi". Con queste parole la presidente del Consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, ha celebrato in Sala Rossa - invitando l'aula ad osservare un minuto di silenzio - la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

"Le vittime delle mafie - ha sottolineato - non sono semplicemente vittime di alcune spietate azioni criminali, ma della guerra non conclusa tra chi intende la Repubblica italiana fondata sul principio di legalità e quanti invece hanno svuotato di senso quel principio, preferendogli una società basata sui rapporti di forza e di appartenenza. La società della intimidazione e della corruzione che per prime le istituzioni debbono rifiutare con forza. Dal rifiuto di questo legame sociale - ha concluso - passa la qualità democratica che dà senso alla memoria e all'impegno che oggi rinnoviamo verso coloro che sono stati strappati alle proprie famiglie e al proprio futuro". (ANSA).