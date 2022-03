Distretti del commercio, un simbolo li identificherà

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - I 77 distretti del commercio avranno un marchio: un logo uguale per tutti con la bandiera del Piemonte e uno diverso per ogni territorio. Gli ecosistemi di vicinato sono stati istituiti per la prima volta in Piemonte nel 2021 con l'obiettivo di irrobustire la concorrenza dei piccoli negozi nei confronti delle grandi catene. In una prima fase ne sono stati finanziati 52, in attesa adesso degli ultimi stanziamenti. In tutto sono coinvolti 513 Comuni, la metà del totale.

"Dopo aver sostenuto economicamente i primi progetti - ha sottolineato l'assessore alla Cultura Turismo e Commercio, Vittoria Poggio, in un incontro a Palazzo Madama - siamo passati a una seconda fase, pensando di dare loro anche un simbolo che li identifichi, una griffe a garanzia della qualità del commercio di vicinato, un dispositivo di identità unitario ma al tempo stesso caratterizzante del proprio territorio. Facendo squadra potremo dare risposte a un comparto importante e dare vita alle città. È l'inizio di un percorso e la Regione sarà al vostro fianco".

Prosegue così il sostegno della Regione al progetto che si dota di uno strumento in più per la crescita degli ambiti di vicinato la cui formula già sperimentata in altre regioni, ha tra i suoi obiettivi anche quello di riqualificare alcune aree urbane obsolete, rimaste indietro nei piani di rigenerazione urbana. I loghi sono stati realizzati da un'agenzia su mandato di VistPiemonte e della Regione. Quello unico comune a tutti riproduce la bandiera del Piemonte su sfondo blu circondato da un semicerchio, simbolo della circolarità a cui si ispira la filosofia di tutti i distretti con la dicitura 'Distretti del Commercio del Piemonte'. La seconda parte è personalizzata in relazione alle peculiarità di ogni distretto ed è stata realizzata concordando grafica e testo con ciascuno dei 77 ambiti urbani e diffusi. (ANSA).