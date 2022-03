Caro Energia: Confindustria Nord, insoddisfatti dalle misure

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - I presidenti Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Enrico Carraro (Confindustria Veneto) Pietro Ferrari (Confindustria Emilia-Romagna), Marco Gay (Confindustria Piemonte) a seguito delle misure approvate dal CdM per arginare il caro energia, esprimono profonda "insoddisfazione e preoccupazione".

Pur nella consapevolezza che l'intero sistema industriale italiano è a "rischio paralisi tra aumenti delle materie prime, difficoltà di approvvigionamento delle forniture e costo dell'energia, nel decreto manca la determinazione di cui c'è assoluto bisogno in periodi eccezionali come quelli che stiamo vivendo", proseguono. (ANSA).