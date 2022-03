Ita: Rosso (Fi), dal 27 marzo 3 voli giornalieri Torino-Roma

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - "Finalmente la prima capitale d'Italia Torino torna ad essere collegata in modo sistemico e strategico con l'attuale capitale Roma. ITA Airways, infatti, a partire dal 27 marzo opererà tre voli giornalieri e, compatibilmente con le condizioni di mercato legate alle evoluzioni della pandemia e alla situazione attuale, aggiungerà un quarto volo giornaliero a partire da giugno". Lo annuncia il deputato Roberto Rosso, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera e componente della commissione Trasporti a Montecitorio. "La nostra compagnia di bandiera quindi conferma con le sue scelte aziendali l'importanza e la centralità dell'aeroporto di Torino e del Piemonte per le proprie operazioni. Come già espresso durante l'audizione dello scorso 20 gennaio e nell'interpellanza da me depositata di recente, è auspicabile che ci sia pari accesso alle incentivazioni garantite dagli aeroporti italiani nonché un'intesa con la Regione Piemonte per sostenere una ripresa dei flussi che non può prescindere dall'apporto della Compagnia di bandiera".

"Grazie all'attenzione dimostrata da ITA Airways - aggiunge Rosso - saranno così soddisfatte le esigenze dei viaggiatori piemontesi nonché l'incremento dei flussi di traffico che la stessa può garantire anche grazie alla rete di accordi sviluppata con altri vettori partner. La policy della Compagnia conferma la bontà delle scelte del management e dimostra una volta di più la propria attenzione ai territori, con l'auspicio che sia garantita la necessaria sostenibilità economica delle operazioni. Potenziando la frequenza dei voli tra Torino e Roma si assicura l'internazionalizzazione anche del capoluogo piemontese non solo a fini di turismo ma anche di business".

