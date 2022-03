In Piemonte 1.627 nuovi casi Covid, + 6 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - In Piemonte sono 1.627 i nuovi casi di Covid comunicati dall'Unità di Crisi della Regione con un tasso di positività del 9,4%. I tamponi diagnostici processati 17.359, di cui 14.811 antigenici. Lieve incremento dei ricoverati: +2 in terapia intensiva (totale a 24), + 4 negli altri reparti (579). Quattro i decessi, nessuno di oggi; i nuovi casi di guarigione sono 1.060, le persone in isolamento domiciliare 47.974, gli attualmente positivi 48.577. (ANSA).