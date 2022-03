Vigili del fuoco, inaugurata sede temporanea di Mondovì

(ANSA) - CUNEO, 19 MAR - E' stata inaugurata oggi a Mondovì, alla presenza del ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone e del sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, la sede temporanea del distaccamento permanente dei vigili del fuoco.

Presenti alla cerimonia Fabiana Dadone, Ministro per le politiche giovanili, il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, il vicepresidente del Consiglio Regionale Piemonte Francesco Graglia, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per il Piemonte Carlo Dall'Oppio, il comandante provinciale Vincenzo Bennardo e il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano.

"Il rischio era quello di perdere uno dei distaccamenti strategici della Provincia di Cuneo che è confinante anche con la Liguria e la Francia, teatri di urgenze croniche legate specialmente ai periodi alluvionali - spiega Sibilia -. Siamo riusciti, grazie anche alle sollecitazioni del ministro e alle attività del sindaco di Mondovì, a trovare una sistemazione provvisoria per i Vigili del Fuoco, che però consente a un distaccamento storico della provincia di continuare a fare il suo lavoro".

Nel frattempo il Ministero ha già stanziato 2,5 milioni di euro circa per la costruzione del distaccamento permanente, che sorgerà sul terreno messo a disposizione dal Comune: "Questo testimonia quanto anche nelle aree interne la vicinanza dello Stato sia tangibile - sostiene Sibilia -. La nascita di un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco fa infatti il paio con il salvataggio distaccamento di Polizia di Ceva: anche per quello la ministra Dadone (Cuneese, ndr) si era spesa, sollecitandomi la criticità esistente". (ANSA).