Ucraina: volontari Kiwanis in campo per accogliere profughi

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - E' grande la generosità del Piemonte nell'accogliere i profughi ucraini. Sono tante le iniziative messe in campo dalle istituzioni, ma anche dai privati, per dare una casa a migliaia di persone in fuga dalla guerra. In campo anche il Kiwanis Club Torino, una organizzazione mondiale di volontari, che oggi ha accolto tre mamme con altrettanti bambini, giunti alla stazione di Torino Porta Nuova dopo settimane di viaggio tra bus, treni e chilometri a piedi. Con i volontari anche la vicepresidente dell'associazione 'Made in Ukraine For Italy', Oksana Filonenko.

"Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto undici persone già tutte ospitate in casa da torinesi generosi - ha spiegato Filonenko - in questa città si è creata una rete di aiuti e di accoglienza straordinaria alla quale tutti collaborano senza ombra di personalismo alcuno". Le tre mamme, con i loro bambini, sono subito stati portati nelle abitazioni che li aspettavano.

"Domani ne arriveranno altri - ha aggiunto Ugo Serra, membro di Kivanis - un flusso continuo, nessuno può sentirsi esonerato da questa richiesta di aiuto. Insieme al Rotary stiamo continuando a raccogliere e spedire in Ucraina scatoloni di medicinali urgenti. Sempre più necessari perché irreperibili, ci dicono. Lunedì ne partiranno altri". Per raccogliere fondi si terrà anche una serata di solidarietà, il prossimo mercoledì 22 marzo, all'NH Hotel Torino Centro. (ANSA).