Pnrr: Torino ridistribuisce fondi, 120mln area metropolitana

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - L'area metropolitana di Torino riparte all'insegna della coesione per sfruttare al meglio le risorse assegnate dal Pnrr. Oltre 120 milioni di euro sono destinati fuori dal capoluogo per 45 interventi progettuali in 5 ambiti territoriali con capofila Carmagnola, Grugliasco, Ivrea, Pinerolo e la Valle di Susa. È la ricaduta delle risorse della Missione 5 del Pnrr dedicata a inclusione e coesione sociale, che il sindaco metropolitano Stefano Lo Russo, ha illustrato, nell'auditorium della sede della Città Metropolitana di corso Inghilterra, durante la cabina di regia istituzionale sul Pnrr convocata insieme al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e ai rettori di Università e Politecnico, Stefano Geuna e Guido Saracco "Sono stati riservati 113 milioni ai progetti della Città di Torino per la rete delle biblioteche comunali, ben 120 milioni di fuori dal capoluogo, una scelta precisa per i cittadini. Sono il primo sindaco che ha accettato di rinunciare a parte risorse per redistribuirla sul territorio. Cercheremo di essere motori dello sviluppo" ha detto Lo Russo. "Gli interventi previsti avranno ricadute su oltre 1 milione e 200 mila persone, oltre il 40% dell'intera popolazione dell'area metropolitana".

(ANSA).