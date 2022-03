Ciclismo: 'Fontana Fausto Coppi' a Ovada diventa museo

(ANSA) - OVADA (ALESSANDRIA), 19 MAR - Inaugurato, nel giorno del passaggio della Milano-Sanremo, il recupero a Ovada della 'Fontana Fausto Coppi', in località Panicata lungo via Voltri.

In questo luogo il Campionissimo si dissetava durante gli allenamenti lungo la strada del Turchino. Diventata zona boscosa con il tempo, l'area è stata risistemata - ottenuti i permessi necessari dai proprietari - grazie all'impegno di Diego Sciutto e dei volontari 'Amici del Borgo', con 150 ore di lavoro. Creato anche un piccolo museo a cielo aperto, con pannelli e foto di ciclisti. All'inaugurazione erano presenti gli allievi delle squadre giovanili della città e Faustino Coppi, il figlio del Campionissimo, cui è stata donata una targa. Da parte del sindaco Paolo Lantero l'auspicio che, con l'impegno di tutti, 'Fontana Coppi' "possa diventare punto di riferimento non solo per gli sportivi, ma anche per il turismo locale". (ANSA).