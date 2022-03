A Castello Rivoli 'The Family' sugli aborigeni australiani

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Il difficile rapporto tra la cultura aborigena australiana e la civiltà occidentale consumistica e globalizzata è l'argomento a cui dedica domani la sua giornata il Castello di Rivoli-Museo di Arte Contemporanea, con la proiezione del film 'The family' del Karrabing Film Collective, un gruppo di studiosi che usa il cinema per indagare le condizioni di vita degli aborigeni del Nord Australia e mantenere in vita i legami di queste persone con i loro antenati e con la loro storia.

L'evento è nell'ambito della mostra Espressioni con Frazioni/ Fractional Expressions che aprirà il 24 aprile. Corona la proiezione del film, in anteprima italiana, un incontro con l'antropologa, studiosa e membro di Karrabing Film Collective Elizabeth A. Povinelli in dialogo con il direttore del Museo Carolyn Christov-Bakargiev.

'The Family' indaga la crisi ecologica e la distruzione indigena e culturale nel Nord dell'Australia raccontando la vita degli aborigeni che alternano i loro cerimoniali ancestrali finalizzati a mantenere il contatto con i loro antenati con alcuni elementi della cultura occidentale, per loro in qualche modo 'inquinanti' e 'devianti'. "'The Family' - afferma il direttore del Castello - mescola commedia, tragedia e realismo per riflettere sulle pratiche del presente e sul loro impatto sui mondi a venire".

Elizabeth A. Povinelli, teorica, critica regista, docente di Antropologia alla Columbia University di New York, si è concentrata negli ultimi tempi sullo sviluppo di una teoria critica del liberalismo che sostiene la cosiddetta 'antropologia del diverso' elaborata, tra l'altro, insieme ai membri del Karrabing Film Collective. (ANSA).