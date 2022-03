Torino: riparte Sightseeing e rilancia tranvia Sassi-Superga

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Da Pasqua sarà riattivata la linea City Sightseeing, il bus turistico che congiungerà il centro di Torino, piazza Castello, con il capolinea, a Sassi, della cremagliera, storica tranvia a dentiera Sassi-Superga, unica in Italia nel suo genere, gestita da Gtt. Il servizio era stato creato in via sperimentale nell'estate 2019, ma il Covid-19 aveva portato alla sua sospensione.

"City Sightseeing - hanno spiegato gli assessori alla mobilità Chiara Foglietta e al Turismo, Mimmo Carretta, partecipando oggi ad un primo viaggio di prova - vuole rilanciare l'intero percorso, la linea D insieme a due altre linee turistiche la B (Mauto - Lingotto - Olimpico Ogr) e la C (Allianz - Reggia di Venaria - Borgo Dora e Nuvola), tutte e tre operative dal 14 aprile e gestite con il caratteristico bus rosso".

Ci saranno 7 corse al giorno per un prezzo complessivo del biglietto pullman-tranvia di 15 euro andata e ritorno. "La tranvia Sassi-Superga è un gioiello di storia che Gtt gestisce con 9 corse giornaliere a partire dall'1 aprile - spiegano gli assessori - un gioiello cittadino dalle grandi potenzialità che cercheremo di promuovere al massimo nell'ambito di un piano più ampio di valorizzazione della collina spalmato su tutto l'arco dell'anno, inverno compreso". (ANSA).