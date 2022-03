'The Greatest Showman', in scena musical per malattie rare

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Torna in scena il grande musical, il 21 marzo al Teatro Alfieri di Torino, con 80 artisti in scena, 'con lo spettacolo 'The Greatest Showman Musical Concert' prodotto dalla Gypsy Musical Academy per una serata a favore della Federazione Malattie Rare Infantili.

Tratto dal famoso musical-film The Greatest Showman con Hugh Jackman, lo Show rappresenta la storia di Taylor Barnum, il fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus.

Protagonista Sergio Moses, cantante pop, vincitore tra l'altro dell'Accademia della Canzone di Sanremo e protagonista di musical come 'I Dieci Comandamenti', con a fianco i Gypsies che nel 2019 si aggiudicarono il Golden Buzzer di Claudio Bisio diventando i finalisti di Italia's Got Talent. Saranno accompagnati dai musicisti della Lizard Torino e gli acrobati aerei e circensi di TeatrAzionE.

La regia è di Neva Belli Sacchetti, cura vocale e cori Marta Lauria. La direzione musicale è del maestro Tony De Gruttola, musicista di fama internazionale, chitarrista della cantante Cheryl Porter, che dirigerà la band dal vivo con le musiche di Benj Pasek e Justin Paul. Le coreografie sono di Cristina Fraternale Garavall. In scena anche un bimbo prodigio della Gypsy, Zac Efren Domingo, di recente ospite della trasmissione 'All Togheter now'. (ANSA).