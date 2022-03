Piemonte: il Sigillo della Regione al Milite Ignoto

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Il Sigillo della Regione Piemonte 2021 è stato conferito questa mattina al Milite Ignoto. La più alta onorificenza regionale è stata consegnata al presidente del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valore Militare d'Italia, generale Rosario Aiosa, dai presidenti del Consiglio e della Giunta, Stefano Allasia e Alberto Cirio. Tra le autorità presenti, anche la sottosegretaria alla Difesa Stefania Pucciarelli e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

"La scelta del Consiglio regionale di conferire al Milite Ignoto il Sigillo della Regione Piemonte - ha spiegato Allasia - non è un atto dovuto, è un riconoscimento nella direzione della pace e in questo momento viene utilizzato come bandiera per la pace in tutta Europa e soprattutto in Ucraina".

"Abbiamo la necessità - ha aggiunto - di far capire la vicinanza dei piemontesi al popolo ucraino. Il Milite Ignoto è una figura emblematica che ha rappresentato la fine della prima guerra mondiale e l'inizio della vera pace in Europa. Ha inoltre sancito un momento particolare, perché dopo 50 anni dall'unificazione dell'Italia c'era un popolo italiano che ha combattuto e ha perso centinaia di migliaia di vite per la patria e il riconoscimento dello Stato italiano". (ANSA).