Fermata banda 'grandi firme', rubava abiti e vini di pregio

(ANSA) - BIELLA, 18 MAR - Capi di alta moda e fibbie er cinture griffate, ma anche vini di qualità. Sono le merci trafugate da una banda che operava tra Piemonte e Toscana, fermata dai carabinieri del nucleo investigativo di Biella. Sei le persone denunciate (quattro albanesi, un italiano e un serbo bosniaco): a loro carico il gip ha imposto l'obbligo di dimora.

Tutti sono residenti in Lombardia, tre risultano incensurati.

L'operazione 'Emporio' è stata illustrata, oggi, dal tenente colonnello Massimo Colazzo, comandante del nucleo investigativo di Biella.

Quattro i colpi messi a segno per un bottino di oltre 500 mila euro. Quando i carabinieri li hanno fermati tre degli indagati erano in un hotel in Toscana pronti a mettere a segno un nuovo furto.

Era un albanese, chiamato 'lo zio', a decidere dove colpire. Il primo furto a maggio 2021 al lanificio Piacenza di Pollone (Biella) dove la banda sarebbe poi tornata a ottobre e dove i video dei sistemi di videosorveglianza avevano permesso ai carabinieri di avviare l'indagine.

Alla 'banda delle grandi firme' è attribuito anche un furto alla celebre cantina Ornellaia a Castagneto Carducci (Livorno) di 1.800 bottiglie di uno dei vini più prestigiosi. Un altro colpo alla Scarperia Dmc di Firenze, da cui i ladri portarono via fibbie per le cinture delle più importanti griffe. Falliti, invece, per motivi vari, i furti alla Quality di Cossato (Biella) e in una azienda tessile di Schio che lavora per i grandi marchi.

I carabinieri sono riusciti a recuperare 170 vestiti trafugati dal lanificio Piacenza, a sacchi pieni di fibbie e il vino rubato in Toscana. (ANSA).