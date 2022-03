Violenza donne: case Poste Italiane per vittime e loro figli

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Oggi in Piemonte è stato consegnato il primo alloggio appartenente al patrimonio immobiliare di Poste Italiane che l'ente ha destinato in comodato d'uso gratuito alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

L'appartamento si trova tra Casale e Vercelli, e dispone di quattro posti letto.

In totale gli alloggi concessi dalle Poste saranno nove in tutta Italia. L'obiettivo è quello di supportare le vittime di violenza nel percorso di reinserimento sociale, in collaborazione con i centri antiviolenza della Rete D.i.Re.

Gratitudine per il gesto è espressa da Sarah Sclauzero presidente Aps me.dea della Rete D.i.Re. "Il supporto di Poste e della Rete D.i.Re, a cui me.dea appartiene dal 2014 - afferma Sclaluzero - rappresenta un forte incoraggiamento a strutturare al meglio il nostro servizio per dare alle donne risposte concrete di uscita dalla violenza agita per mano maschile".

Soddisfazione arriva anche dal fronte di Poste Italiane, che si dice "fermamente determinata a operare in maniera proattiva al loro fianco in questa battaglia culturale, anche attraverso un concreto sostegno in termini di responsabilità sociale d'impresa attraverso il progetto dell'autonomia abitativa, economica e sociale delle donne vittime di violenza con i loro figli, unico vero antidoto al ripetersi di tali fenomeni".

