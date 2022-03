Ucraina: sindaco Casale a confine slovacco, scene strazianti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 17 MAR - Il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, ha raggiunto con una delegazione tra Slovacchia e Ucraina, per consegnare viveri, indumenti, medicine e generatori raccolti in queste settimane di emergenza.

Il primo cittadino si trova ora all'aeroporto di Uzhorod, "l'unico ancora non bombardato. E' un flusso continuo di bus in uscita e donne con bambini a piedi - scrive sui social -.

Straziante vedere le famiglie che, con grande mestizia, attraversano il confine tenendosi per mano. La generosità del Monferrato verso chi sta soffrendo è stata imponente". (ANSA).