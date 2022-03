Teatro Carignano, Lavia in scena con Il berretto a sonagli

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Il Berretto a sonagli, uno dei primi successi di Pirandello, debutta martedì 22 marzo alle 19.30 al Teatro Carignano di Torino. La regia è di Gabriele Lavia, tra gli interpreti più appassionati ed efficaci dei testi del Nobel siciliano. La commedia scritta in siciliano nell'agosto 1916 e poi trasposta in italiano, disegna i confini di una società "malata di menzogna" attraverso uno sguardo attualissimo, che ci rivela le ipocrisie e le superficialità che troppo spesso regolano la nostra vita.

Lavia sarà in scena nei panni dell'umile scrivano Ciampa, che ricorre alla follia per mantenere una facciata di rispettabilità al suo matrimonio infelice, con Federica Di Martino. che interpreta Beatrice, moglie del cavaliere. Con loro Francesco Bonomo, Matilde Piana, Maribella Piana, Mario Pietramala, Giovanna Guida, Beatrice Ceccherini. Le scene sono di Alessandro Camera, le luci di Giuseppe Filipponio, le musiche di Antonio Di Pofi, i costumi sono ideati dagli allievi del Terzo anno dell'Accademia Costume & Moda di Roma, coordinatore Andrea Viotti. (ANSA).