Strage Rivarolo: disposta perizia psichiatrica per imputato

(ANSA) - IVREA (TORINO), 17 MAR - Sarà una perizia psichiatrica a stabilire se Renzo Tarabella potrà essere processato per la strage di corso Italia a Rivarolo Canavese. Lo ha stabilito oggi il giudice del tribunale di Ivrea, Marianna Tiseo, su richiesta dell'avvocato difensore dell'uomo, Flavia Pivano, ordinando una perizia per capire se il pensionato è in grado di intendere e volere e se può stare in giudizio.

Tarabella l'11 aprile dello scorso anno sparò uccidendo la moglie Maria Grazia Valovatto, il figlio disabile Wilson e i vicini di casa Osvaldo Dighera e Liliana Heidempergher. Scampato al suicidio, l'uomo è ancora detenuto nel repartino dell'ospedale Molinette di Torino. (ANSA).