Settimana del Lavoro dal 21 marzo, 'verso la sostenibilità'

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Torna dal 21 al 26 marzo a Torino la Settimana del Lavoro, organizzata dall'Ismel, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, come progetto integrato del Polo del '900, con il sostegno della Fondazione Crt. La terza edizione della rassegna biennale recupera la sua dimensione in presenza: sei giorni di incontri pubblici con docenti, ricercatori, manager, rappresentanze politiche, sindacali e sociali. Quindici i temi legati alla transizione ecologica e ai principali cambiamenti che l'organizzazione lavoro deve affrontare: la governance e le politiche del clima, la bioeconomia, la riorganizzazione del lavoro per qualità, tempo e competenze, i green job e le aspettative dei lavoratori, la funzione dell'istruzione per creare lavoro sostenibile, la lotta allo spreco e l'agricoltura per consumi alimentari sani e puliti, le tecnologie digitali come risorsa per l'ambiente "La transizione ecologica avrà successo solo se sapremo trasformare gli attuali processi della produzione e del consumo.

Ma un nuovo sistema non nasce d'un colpo, come Minerva dalla testa di Giove. L'ambiente è un nuovo orizzonte di opportunità e non un vincolo da aggirare" commenta il presidente dell'Ismel, Giovanni Ferrero.

Martedì 22 saranno presentati i risultati dell'indagine condotta da Cgil, Cisl e UIl di Torino in collaborazione con l'Ismel sulle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori di Torino su lavoro, condizioni sociali e ambiente. Mercoledì 23 si parla di green jobs, giovedì 24 delle competenze green all'interno degli insegnamenti.

Gli incontri saranno in presenza al Polo del '900 e in altre sedi oppure in streaming su YouTube e Facebook, con accesso dal sito settimanalavoro.it (ANSA).