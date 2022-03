Osservatorio Infrastrutture, ripartiti cantieri ma ritardi

(ANSA) - CHIOMONTE (TORINO), 17 MAR - I progetti e i cantieri per le infrastrutture prioritarie per il Piemonte sono ripartiti nel 2021, ma i ritardi restano. Su 50 opere monitorate dall'Osservatorio territoriale infrastrutturale (Oti), realizzato da Confindustria Piemonte e Unioncamere, 21 sono in linea con il programma (6 in più del 2020), 9 hanno subito un lieve ritardo nell'ultimo anno (8 in meno del 2020), 8 sono in grave ritardo (3 in più), 3 sono già in esercizio, mentre 9 sono proposte di nuovi interventi.

"L'Europa sta cambiando profondamente in queste settimane.

Nel fare impresa, l'unica risposta che possiamo dare è quella di svolgere al meglio il nostro lavoro, nonostante tutto. Ecco perché non possiamo indietreggiare, dobbiamo guardare avanti" spiega Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte, intervenendo alla presentazione del rapporto che si è tenuta nell'area del cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, presso il Museo archeologico La Maddalena, con il supporto tecnico di Telt. "Alla Regione abbiamo avanzato dieci proposte, per portare il sistema Piemonte ad essere più competitivo e attrattivo, aumentando la produttività delle imprese e garantendo al contempo la sostenibilità ambientale" aggiunge.

"Monitorare le criticità e raccontare lo stato di avanzamento dei progetti infrastrutturali strategici per il territorio è un elemento imprescindibile per sostenere la nostra economia e le nostre imprese. E non parlo solo di grandi opere, ma anche di opere di collegamento più piccole, ma essenziali per l'accessibilità a tutti i nostri territori regionali", commenta Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte. Nel 2022 il monitoraggio includerà ulteriori 20 opere di collegamento, di connessione di minore entità, ma fondamentali per l'utilizzo delle opere principali. (ANSA).