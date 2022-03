Museo Egizio celebra Aida Verdi, mostra per 150 anni opera

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Il Museo Egizio di Torino celebra i 150 anni della prima rappresentazione dell'Aida di Verdi, il 24 dicembre 1871 al Cairo e alla Scala di Milano l'8 febbraio 1872, con una grande mostra 'Aida, figlia dei due mondi'.

Ricchissima di documenti originali tra i quali la prima partitura dell'opera, ma anche lo straordinario modellino dell'Opera del Cairo costruito dai Laboratori del Teatro Regio sui bozzetti originali dell'egittologo e funzionario di Ismail, Auguste Mariette, è divisa in due sezioni. La prima è dedicata alle visioni del viceré Ismail Pascià e del suo funzionario Mariette, entrambi colpiti dal Don Carlos di Verdi visto all'Esposizione Universale di Parigi. La seconda alla genesi vera e propria dell'opera grazie ai materiali prestati dall'Archivio Storico Ricordi, dall'Archivio di Stato di Parma e dall'Istituto di Studi Verdiani.

"Più che una mostra è un progetto culturale interdisciplinare per celebrare una delle opere più rappresentate al mondo - spiega la presidente del Museo Egizio, Evelina Christillin - ma anche per porre lo sguardo sull'Ottocento, un secolo cruciale per la storia del Museo, il primo al mondo dedicato alla cultura egizia, nato nel 1824, pochi anni prima di quello del Cairo".

"Un progetto possibile grazie alla collaborazione di enti privati e pubblici che subito ne hanno colto il valore storico e culturale", aggiunge il direttore Christian Greco. Resterà aperta fino al 5 giugno. (ANSA).