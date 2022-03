Fondi Piemonte: Tiramani non si ricandida sindaco Borgosesia

(ANSA) - VERCELLI, 17 MAR - Paolo Tiramani ha comunicato oggi la decisione di non ricandidarsi a sindaco di Borgosesia, secondo centro abitato della provincia di Vercelli per numero di abitanti. Una decisione, ha spiegato il primo cittadino e deputato del Carroccio, legata anche alle vicende giudiziarie che lo riguardano da diversi anni.

"Avrei voluto ricandidarmi - spiega - e potrei anche farlo in attesa della sentenza definitiva sul mio caso, ma ho deciso di scegliere il bene della mia comunità, facendolo prevalere sul mio piacere e sulla mia ambizione di ricandidarmi".

Il riferimento è la questione dei rimborsi in Consiglio regionale, per la quale era stato definitivamente assolto in primo grado e poi, sulla base della stessa situazione processuale, condannato in appello, ed ora è in attesa del giudizio della Cassazione: "Nei prossimi mesi la questione regionale mi condurrà al quinto grado di giudizio - aggiunge -, per una questione che risale a oltre 10 anni fa, e che ha avuto esiti diversi per fatti simili, come per esempio in Liguria, dove la Cassazione ha stabilito un'assoluzione di massa".

