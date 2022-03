Dalla fondazione Cariplo 3.4 milioni per i profughi ucraini

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Il consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo ha deciso di sostenere una serie di iniziative volte a rispondere all'emergenza umanitaria scaturita dal conflitto in Ucraina e ha stanziato oltre 3,4 milioni di euro complessivi.

L'intervento si sviluppa su tre livelli di azione e prevede sia il sostegno a iniziative di accoglienza dei rifugiati nei paesi di confine con l'Ucraina, sia progetti di accoglienza diffusa nei territori di riferimento della Fondazione.

Nel dettaglio i fondi serviranno per un'iniziativa in collaborazione con ACRI, l'associazione nazionale che rappresenta le fondazioni di origine bancaria e le casse di risparmio; interventi di accoglienza dei rifugiati in collaborazione con le 16 fondazioni di comunità in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola; iniziative di accoglienza abitativa. (ANSA).