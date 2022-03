Al ministro Renato Brunetta il Premio Cavour 2022

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Sarà assegnato al ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta il Premio 2022 intitolato a Cavour. Lo hanno annunciato Gianni Ghio, presidente dell'associazione "Amici della Fondazione Cavour", e Marco Boglione, presidente della Fondazione Cavour, al termine del Convegno del Centro Alti Studi per lo Stato dedicato alla "Riforma della Pubblica Amministrazione del 1853 a firma del conte di Cavour" , organizzato dalla Fondazione Camillo Cavour e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

La cerimonia di conferimento del Premio Cavour 2022 si terrà, come ogni anno, il 20 settembre a Santena (Torino) presso la Fondazione Camillo Cavour. (ANSA).