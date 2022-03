Ucraina: in Piemonte 4mila profughi,300 accolti in strutture

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Sono 4 mila i rifugiati ucraini attualmente ospitati in Piemonte. Il dato, formulato in base alla ricognizione in corso da parte delle Prefetture territoriali, è emerso nel corso della riunione del Coordinamento regionale per l'emergenza profughi. Quasi 300 sono accolti nelle strutture messe a disposizione dalla Protezione civile regionale, gli altri, circa il 90%, attraverso la rete spontanea di solidarietà attivata da familiari, conoscenti e dalle realtà associative locali. Il numero maggiore, oltre 1.600, si trova in provincia di Novara. Già 130 quelli che hanno chiesto di essere vaccinati.

"Questi dati sono importanti - sottolinea il governatore Alberto Cirio - per garantire da parte dei Comuni, dei servizi sociali e delle associazioni di volontariato tutte le azioni di supporto sia verso i rifugiati che verso le persone e le diverse realtà che li stanno ospitando, anche per fare in modo che un domani, cosa a cui stiamo lavorando come Regione con il Governo, possa essere riconosciuto un aiuto economico a chi si è fatto carico di questa ospitalità". (ANSA).