Ucraina: Eataly Torino, beneficenza tra cucina e maghi

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - In pochi giorni grazie alla generosità dei Torinesi è andato sold out l'appuntamento di giovedì 17 marzo a Eataly Torino Lingotto, "Una magia per l'Ucraina", evento di beneficenza tra cucina e magi, organizzato da Eataly, Fondazione Mago Sales e Masters of Magic. Tutto il ricavato sarà devoluto al Progetto Emergenza Guerra Ucraina della Fondazione Mago Sales, in favore dei bambini delle Comunità dei Figli di Don Bosco di Kiev, Leopoli e Odessa.

Per chi non avesse fatto in tempo e volesse comunque sostenere la causa della Fondazione Sales, si può contribuire inviando la propria donazione libera. (ANSA).