Tumori: lotteria Ricerca la Fortuna, 33mila euro a Candiolo

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Contribuiscono all'acquisto di due Tomotheraphy di ultima generazione, per cure sempre più precise e meno invasive, i fondi raccolti dalla quinta edizione di 'Ricerca la Fortuna', la lotteria organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo. Sono stati 7mila i biglietti distribuiti, che hanno permesso di raccogliere più di 33mila euro. L'estrazione dei biglietti questa mattina, nella Sala consiliare del Comune di Candiolo, con la supervisione del notaio Andrea Ganelli.

"Ancora una volta la lotteria ci ha consentito di raccogliere preziose risorse per la ricerca e la cura del cancro all'Istituto di Candiolo. Il risultato raggiunto è la conferma del forte legame che c'è tra la Fondazione, il territorio e le imprese", commenta Gianmarco Sala, che ringrazia anche "le tante attività commerciali che sono state al nostro fianco nella distribuzione dei biglietti".

All'estrazione, con il direttore Sala, era presente anche il sindaco di Candiolo, Stefano Boccardo. Il primo dei 130 premi, una e-bike, è stato vinto dal biglietto numero 4603. Il secondo, una Card BasicNet per acquistare prodotti dei brand Kappa-Robe di kappa, è andato al numero 8908, mentre il possessore del terzo biglietto estratto, numero 2790, si è aggiudicato un televisore da 49''. (ANSA).