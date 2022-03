Trasporti: Unc, dopo -70% viaggi caro benzine aggrava crisi

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Due anni di drastico calo nei viaggi e negli spostamenti, a causa della pandemia Covid, il rincaro dei carburanti e dei costi di manutenzione dei mezzi sono un mix che rischia di mettere in ginocchio il comparto dei trasporti, secondo uno studio condotto da Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione nazionale consumatori.

"Il Covid - sottolinea Polliotto - ha ridotto gli spostamenti con autobus turistici e corriere di oltre il 70%, oltre che quelli con noleggio con conducente per privati e imprese. Idem per i taxi. Assistiamo anche a un calo nei cosiddetti viaggi di istruzione, le gite scolastiche che per via delle prescrizioni e del crescente disagio economico delle famiglie risultano fortemente decimate".

Sempre più autobus restano quindi fermi e il settore deve fare i conti anche con "il rincaro delle manutenzioni di oltre il 20% per inflazione e difficoltà nella produzione, reperimento e consegna di pezzi di ricambio - è l'analisi della presidente regionale di Unc - Si registra, infine, un calo nella disponibilità di autisti, di cui un buon numero stranieri, emigrati per lo più in altri Paesi europei ove esistono condizioni professionali migliori, compreso un decisamente minor costo per il conseguimento delle patenti superiori e CQC (carta di qualificazione del conducente, ndr). L'assenza di personale, insieme al rincaro dei carburanti, rischia di mettere definitivamente in ginocchio un settore già gravato da un biennio pandemico con impattanti riduzioni dei flussi turistici" (ANSA).