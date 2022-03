Torino città di grandi eventi, presentato calendario 2022

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - L'Eurovision Song Contest e il Salone del Libro, ma anche l'inaugurazione delle Gallerie d'Italia e la riunione dei Ministri degli Esteri del Consiglio d'Europa, oltre ai concerti live, come quello di Cremonini e di Vasco Rossi. Tornano i grandi eventi a Torino, che ne ha illustrato il calendario alle categorie economiche. "Un modo per condividere al massimo la programmazione con tutti i soggetti coinvolti - spiega l'assessore comunale alla Cultura, Rosanna Purchia - per ottimizzare la logistica, i costi e tutte le opportunità legate agli eventi".

In passato, aggiunge Purchia, "le categorie hanno lamentato di essere stati avvisate in ritardo. Non vorremmo più accadesse e siamo qui per ascoltare suggerimenti e idee". Dello stesso avviso anche gli assessori al Commercio, Paolo Chiavarino, e ai Grandi Eventi, Mimmo Carretta, che hanno sottolineato come "si voglia dare, tutti insieme, un segnale di ripresa, di fiducia e di programmazione, riprendendo un tipo di condivisione con la città che si era un po' persa anche a causa di due anni di pandemia".

Tra gli interventi, tutti positivi nei confronti della volontà dell'amministrazione di condividere la progettualità culturale della città, anche quello di Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino: "C'è molto bisogno di condivisione, speriamo questo sia un primo tassello del percorso". (ANSA).