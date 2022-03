Stellantis: Cirio e Lo Russo incontrano Tavares ed Elkann

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Il 28 marzo, alle 18, presso lo stabilimento di Mirafiori, si terrà l'incontro con l'ad di Stellantis Carlos Tavares, chiesto dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in accordo con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Sarà presente anche John Elkann.

"In questo momento storico di ripartenza e di programmazione con i fondi del Pnrr è fondamentale fare sistema per il futuro industriale di Torino e del Piemonte. Per farlo dobbiamo lavorare insieme ai principali attori produttivi ed economici del nostro territorio. Nei prossimi giorni con il sindaco convocheremo tutte le organizzazioni confederali e di categoria per un confronto propedeutico all'appuntamento con Stellantis" sottolinea Cirio. (ANSA).