Propagazioni, le ceramiche di Penone a Frick Collection

(di Gina Di Meo) (ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Giuseppe Penone conquista un posto speciale alla Frick Collection. Le sue Propagazioni, sotto forma di dischi di ceramica, saranno in mostra nel museo newyorkese, temporaneamente ospitato nell'edificio del Met Breuer per consentire dei lavori di ristrutturazione, dal 17 marzo al 28 agosto del 2022. 'Propagazioni: Giuseppe Penone at Sèvres', curata da Giulio Dalvit, vengono esposte per la prima volta in assoluto e sono anche l'opera prima dell'artista piemontese, tra maggiori esponenti dell'Arte Povera, alle prese con la ceramica. La mostra infatti è composta da grandi dischi di porcellana realizzati nel 2013 da Penone durante una collaborazione con la storica fabbrica di porcellane a Sevres in Francia. Si tratta di undici opere, del diametro di 60 cm, che rappresentano le impronte digitali delle dite dell'artista.

L'undicesimo disco è in oro ed è un omaggio alle manifatture di Sèvres le cui porcellane erano spesso decorate con il più nobile dei metalli. La mostra è stata collocata al terzo piano dove si trova anche un'ampia collezione di ceramiche, arricchita, tra l'altro, con l'acquisto da parte della Frick di opere di Sèvres, Meissen e Du Paquier. "Quando Sèvres mi ha chiesto di collaborare con loro - ha spiegato Penone durante l'anteprima stampa della sua mostra a New York - ho semplicemente capovolto uno degli oggetti della fabbrica, un piatto, e ho chiesto loro di produrre dei dischi convessi. Hanno richiesto un'operazione complessa a causa della fluidità della porcellana ad alte temperature. Le impronte delle mie dita e i disegni che ho eseguito per ogni disco sono poi stati completati con maestria dai decoratori abituati alla precisione e al dettaglio che richiedeno la porcellana di Sèvres". La mostra alla Frick precede l'appuntamento al Philadelphia Museum of Art il prossimo settembre. Oltre ai disegni, 309 più cinque libri d'artista donati al museo due anni fa, saranno esposte sculture che ne completano la comprensione. (ANSA).