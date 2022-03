Masters of Magic, a Torino maratona di magia 26-29 maggio

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Appuntamento con una maratona di magia a Torino, dove dal 26 al 29 maggio farà tappa la ventesima edizione di Master of Magic World Tour 2022. In programma, oltre 100 ore di spettacolo con 1500 prestigiatori provenienti da 30 nazioni.

La manifestazione, con la direzione artistica di Walter Rolfo e la regia di Alessandro Marrazzo, torna dal vivo per festeggiare un'edizione speciale dell'appuntamento, che fin dalla prima edizione ha ospitato i più importanti maghi del mondo, tra i quali David Copperfield, Dynamo, David Blaine, e Cyril Takayama.

Saranno aperte al pubblico le porte dei segreti degli illusionisti, grazie a oltre cinquanta eventi fra concorsi, conferenze e vere e proprie lezioni di magia. Il pubblico potrà immergersi anche nella più innovativa 'Fiera magica' del mondo, dove potrà acquistare ogni tipo di illusione e prestigio: dal filo dell'invisibilità a ogni novità del mercato della magia.

I nuovi giovani talenti potranno dimostrare le proprie abilità concorrendo al premio internazionale Trofeo Victor Balli, fra i più importanti riconoscimenti al mondo. Altro concorso è il Campionato Italiano di magia: i concorrenti vengono selezionati durante l'anno in tutte le città d'Italia per poi sfidarsi nel gran finale a Torino.

Sono già aperte online le vendite dei biglietti. L'evento, con il patrocinio della Città di Torino, è stato reso possibile grazie al contributo di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino. (ANSA).