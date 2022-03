Legambiente,150 progetti per lo sci minacciano 'Rete Natura'

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Cresce il numero degli impianti per lo sci che sono stati dismessi in Italia, 234, con un incremento di 54 in un anno, ma allo stesso tempo ci sono 150 progetti che "minacciano aree protette nella 'Rete Natura' istituita dall'Unione Europea". E' l'analisi fatta nel corposo dossier (125 pagine) 'Nevediversa' redatto dall'associazione Legambiente. Nell'elenco ci sono anche 135 strutture "dal futuro incerto" e 149 casi di "accanimento terapeutico', impianti, soprattutto a bassa quota, "mantenuti in vita solo grazie agli investimenti pubblici" nonostante l'ormai cronica mancanza di neve che quest'anno in alcune aree come il nord-ovest è stata particolarmente grave.

Lo studio dell'associazione ambientalista comprende anche una "riflessione" sulla realizzazione delle grandi infrastrutture e sui possibili rischi di ciò che rimarrà dell'Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma c'è anche l'illustrazione di 10 "buone pratiche che dimostrano l'esplorazione delle nuove possibilità di fare turismo montano in Italia" La protezione del paesaggio naturale è il filo conduttore del report, che offre una panoramica a 360 gradi delle Alpi e degli Appennini, sulle tendenze future dello sviluppo in quota e sulle sfide imposte dal cambiamento climatico. Secondo Legambiente gli stessi fondi del Pnrr possono costituire un problema: "sono risorse da tempo auspicate ma, in un clima di poca chiarezza e di insufficiente controllo, possono trasformarsi in un facile volano per la realizzazione di progettazioni molto impattanti".

