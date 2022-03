Dimesso da ospedale non aveva soldi, carabinieri pagano taxi

(ANSA) - BIELLA, 16 MAR - Ricoverato in ospedale per un incidente domestico, quando è uscito dal pronto soccorso non aveva né soldi né il cellulare. Ad aiutare un uomo di 40 anni, nella notte a Biella, è stata una pattuglia dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo. I due militari hanno capito la situazione e gli hanno pagato la corsa in taxi per tornare a casa. (ANSA).