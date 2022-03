Colline del Gavi,nuovo chef stellato al resort Villa Sparina

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Cambia lo chef della cucina del ristorante La Gallina, nel resort Villa Sparina, nel cuore delle colline del Gavi. Graziano Caccioppoli, stella Michelin ottenuta al San Giorgio di Genova, succede a Thomas Papa.

"Quando sono entrato a Villa Sparina - spiega Caccioppoli - ho sentito la forza e l'armonia delle grandi famiglie italiane: un 'unione e un legame che si sta un po' perdendo, che non sentivo da tanto. C'era sempre una familiarità, un voler si bene a prescindere. Questo mi piacerebbe riportare a La Gallina: così sto raccogliendo materie prime quasi scomparse, da cucinare come faceva la nonna".

Trentasette anni, originario di Equense (Napoli), il nuovo chef del Ristorante La Gallina, ha lavorato nel 2004 a Villa Crespi con Antonino Cannavacciuolo e Da Vittorio a Brusaporto (Bergamo); dopo tre anni è andato in Bulgaria all'One Table' e nel 2016 in Giappone al Mizuki, dove ha imparato la cucina Kaiseki . Nello stesso anno è rientrato in Campania allo stellato Capo la Gala e, due anni dopo, al Carlton di Saint Moritz. Nel 2021 si è trasferito a Genova, al San Giorgio.

"Con Graziano - commentano i fratelli Moccagatta, proprietari del resort Villa Sparina - cerchiamo la stessa identità, la stessa cura, un ritorno allo stare a tavola per ritornare ad evocare i grandi piatti di una volta, quelli che hanno fatto la nostra storia. È un percorso che abbiamo iniziato con Thomas Papa, che ora portiamo avanti con la creatività di Caccioppoli".

Il ristorante di Villa Sparina riapre il 26 marzo. (ANSA).