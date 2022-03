Castello Racconigi, visite cantiere restauro tavolo 50 posti

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Il Castello di Racconigi rende accessibile al pubblico uno sguardo dietro le quinte sull'attività di conservazione delle sue collezioni, con otto visite tematiche il giovedì pomeriggio dal 24 marzo al 19 maggio prossimi. Al centro degli appuntamenti, il cantiere di restauro del tavolo monumentale in grado di ospitare fino a 50 coperti realizzato dal celebre ebanista inglese Henry Thomas Peters per la sala da pranzo della residenza sabauda.

L'iniziativa si deve alla collaborazione fra la Direzione regionale musei Piemonte del Ministero della cultura e la Scuola per Artigiani Restauratori Maria Luisa Rossi. Impegnati solitamente negli spazi attrezzati della Scuola, questa volta gli allievi si trovano a operare all'interno del Castello per il restauro del tavolo, che misura 2,8 metri per 2,3 ma è allungabile fino a oltre 8 metri.

I docenti restauratori e allievi della Scuola illustreranno al pubblico criticità, tecniche e materiali del restauro, introducendo i visitatori nell'affascinante realtà della salvaguardia dei beni culturali. La prenotazione è obbligatoria e il costo della visita è compreso nel biglietto del Castello.

