Automotive: Cpm, in portafoglio commesse per 110 mln

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Si prospetta un 2022 in crescita per CPM, l'azienda del settore automotive di Beinasco (Torino) che fa parte del Gruppo tedesco Dürr che alla chiusura del bilancio 2021 fa registrare un netto aumento degli ordinativi: superano infatti i 110 milioni di euro le commesse in portafoglio per il prossimo biennio acquisite fino al 31 Dicembre dell'anno scorso. Sono in corso le trattative con importanti marchi a livello italiano e internazionale per la realizzazione di ulteriori progetti.

CPM, tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di sistemi per la movimentazione e la produzione di autoveicoli, prosegue un trend di crescita spinto nell'ultimo periodo dal lancio della nuova gamma deli macchinario AGV ProFleet. Tra gli ultimi progetti quelli curati per FCA Mirafiori, dove viene prodotta la 500 elettrica BEV (Battery Electric Vehicle), Maserati per la supercar MC20 e Lotus con le linee di montaggio per Emira.

Presentati ufficialmente poco più di due anni fa, oggi i ProFleet di CPM vengono impiegati per assemblare oltre 700.000 vetture ogni anno. (ANSA).