Vino: 'Grandi Langhe' riparte e apre al pubblico

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Sono 226 le cantine di Langhe e Roero che parteciperanno a 'Grandi Langhe', il 4 e 5 aprile alle OGR di Torino, manifestazione quest'anno per la prima volta aperta anche al pubblico, con una sessione interamente dedicata, lunedì 4 aprile dalle 18.30 alle 21.30. A organizzarla i consorzi di Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e Roero, con il supporto della Regione Piemonte e il sostegno di Intesa San Paolo. Ci saranno anche 50 buyer selezionati provenienti da Usa, Canada, Regno Unito e Scandinavia. "Non vediamo l'ora di poter incontrare nuovamente gli operatori in presenza dopo lo stop del 2021 - spiega Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco. 'Grandi Langhe' ha vissuto una crescita importante e le nostre denominazioni sono in ottima salute. La scelta di dedicare una sessione serale agli appassionati riflette il nostro impegno di rafforzare il legame tra le cantine e il consumatore finale".

A Grandi Langhe 2022 non ci sarà solo vino: in programma anche un focus sui temi dell'ambiente e dell'etica, con il summit "Changes. Ambiente & Etica nelle Langhe del futuro", in programma martedì 5 aprile alle ore 17:00. Nell'incontro si farà il punto - spiegano gli organizzatoti - "sul cambiamento climatico e il suo impatto sulla gestione del vigneto, sull'etica del lavoro e la gestione virtuosa della manodopera, nonché sul ruolo di trasporti e logistica in una filiera decisa a costruire un futuro sempre più sostenibile". (ANSA).