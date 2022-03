Tracce di Barriera, passeggiata poetica sonora in cuffia

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Raccontare Barriera di Milano e i suoi angoli più nascosti attraverso la poesia, la musica e la storia dei luoghi grazie alla tecnologia digitale e alle poesie degli autori che animano il quartiere. Si chiama 'Tracce di Barriera' il progetto realizzato dall'associazione 'Il Menù della Poesia', con il circolo culturale La Scimmia in Tasca e Radio Bluenote Records.

Il percorso si inserisce nell'ambito del progetto nazionale Ida - Itinerari d'Ascolto, passeggiate da fare a piedi o in bicicletta in città o in natura e che prevedono per ogni tappa l'ascolto di narrazioni realizzate ad hoc, e ha fra i suoi obiettivi la valorizzazione dei quartieri periferici e la ricerca di nuovi linguaggi per entrare in dialogo con lo spettatore.

La condivisione dei contenuti avviene tramite l'applicazione 'izi.travel': cuffiette e cellulare in mano, attraverso il sistema di geolocalizzazione il pubblico viene accompagnato di tappa in tappa in un viaggio esperienziale che stimola la percezione attraverso ascolti e visioni.

La passeggiata sonora tocca alcuni angoli del quartiere, dal parco Peccei a corso Sempione, da piazza Bottesini a piazza Rostagni. Il progetto è sviluppato con il contributo del bando Tap e della Città di Torino.

"Tracce di Barriera è un invito a uscire dalle mura delle nostre stanze, virtuali o fisiche che siano - dichiarano Anna Charlotte Barbera e Mauro Bernardi, curatori del progetto - abbiamo selezionato alcuni scorci del quartiere ispirandoci al linguaggio dei poeti del territorio e abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri artisti di interpretarne i versi, creando così un gioco di identità e sguardi differenti rivolti nel quale riconoscersi". (ANSA).