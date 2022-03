Terme Acqui: sindacati, licenziati i 25 dipendenti

(ANSA) - ACQUI TERME, 15 MAR - Licenziamento per i 25 dipendenti di 'Terme di Acqui Spa'. Lo comunicano i sindacati.

"Dopo aver letto dichiarazioni di apertura al dialogo, di investimenti e smentite sulla chiusura, è arrivata oggi l'apertura ufficiale del licenziamento collettivo per i 25 dipendenti", scrivono, in una nota, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UILTuCS, spiegando che il piano industriale che porta alla chiusura di tutte le attività (Grand Hotel e Terme) è stato avviato. "Crediamo che tale dichiarazione valga molto di più di mille altre parole. I fatti - proseguono i sindacati - parlano di chiusura totale di tutti gli stabilimenti termali con il licenziamento di tutti i lavoratori del settore".

I sindacati chiederanno l'avvio immediato della fase di consultazione. "Abbiamo in programma un'assemblea, aperta anche a istituzioni e acquesi, per valutare il percorso che con dipendenti e città faremo per porre fine a questo massacro"..

