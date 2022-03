Stellantis: crisi grave, a Melfi scendono turni lavoro

(ANSA) - POTENZA, 15 MAR - La guerra in Ucraina, che si aggiunge alla "crisi già in corso per l'approvvigionamento dei semiconduttori", rende "al momento non più percorribile l'ipotesi di salita produttiva" per lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis, dove si producono 500X e Jeep Renegade e Compass. E' la conclusione dell'incontro fra la direzione di stabilimento e i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Aqcf.

Dal prossimo 4 aprile, quindi, i turni di lavoro scenderanno da 17 a 15, "con un conseguente esubero giornaliero provvisorio di 1.500 unità". (ANSA).