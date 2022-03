Piemonte punta su logistica, via ammodernamento Interporto

(ANSA) - GRUGLIASCO (TORINO), 15 MAR - Con i lavori di ammodernamento della piattaforma logistica da 100 mila metri quadrati di Orbassano, per poter accogliere i treni merci da 500 e 750 metri, il Piemonte conferma di voler puntare sulla logistica, settore nel quale intende diventare un punto di riferimento a livello europeo. I lavori, della durata di due anni e per un investimento di oltre 3 milioni di euro, sono stati presentati questa mattina dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla presenza, tra gli altri, degli assessori regionali Andrea Tronzano e Marco Gabusi, del presidente e del vicepresidente di Società Interporto di Torino (S.I.To) Giovanni Battista Quirico e Enzo Pompiglio d'Alicandro.

"Interporto Sito - sottolinea Cirio - renderà il Piemonte il cuore logistico dell'Europa. Questa è una giornata storica per la nostra regione, che ha sempre patito una certa marginalità rispetto a Roma e che ora si trova, al contrario, ad essere al centro della mobilità e, quindi, dell'economia europea. Credo che i piemontesi non siano ancora consapevoli di questo patrimonio e delle sue potenzialità future. Lo sviluppo del Sito vorrà anche dire più posti di lavoro, più servizi e più attività internazionale. Qui da noi si incontreranno due assi centrali, come la Lisbona-Kiev e la Genova-Rotterdam", conclude Cirio, secondo il quale nella mobilità del futuro la rotaia sarà sempre più centrale. "Incalzerò il governo perché vengono incentivati i servizi, in primo luogo le dogane". (ANSA).