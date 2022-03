Piemonte: Bongioanni(Fdi), ricorso notificato non depositato

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - "Il nostro ricorso è stato notificato al presidente Allasia, al presidente Cirio e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, ma non è stato depositato, quindi tecnicamente al momento non esiste". Così oggi nell'Aula del Consiglio regionale il capogruppo Fdi Paolo Bongioanni, firmatario del ricorso al Tar al centro dei lavori di questa mattina. Il ricorso riguarda l'uso della Pec per l'elezione di metà mandato dei componenti dell'Ufficio di presidenza di Palazzo Lascaris, che Fdi contesta.

"Ho ascoltato con attenzione gli interventi un po' ripetitivi degli esponenti dell'opposizione - ha detto Bongioanni - il ricorso è stato notificato alla Regione ma non è stato ancora depositato. Il nostro provvedimento va nella direzione di salvaguardare le garanzie di segretezza del voto, perché riteniamo che il sistema adottato non lo faccia. Sono stato accusato di non rispettare il lavoro degli uffici del Consiglio regionale: non è vero, ma resta la nostra posizione su un sistema di voto che riteniamo fallace".

In sostanza, è stato rimarcato dagli interventi delle opposizioni seguiti a quello di Bongioanni, Fdi si riserva di depositare il ricorso nei prossimi giorni: per il capogruppo Luv Marco Grimaldi tale scelta si configura come "una minaccia" nei confronti della Regione.

Immediatamente prima dell'intervento del capogruppo Fdi, le opposizioni hanno inscenato una protesta innalzando in Aula dei cartelli con volti dei tre consiglieri di Fratelli d'Italia: Bongioanni, Carlo Riva Vercellotti e Davide Nicco. La seduta è stata sospesa dal presidente Stefano Allasia per il tempo necessario al ritiro dei cartelli. (ANSA).