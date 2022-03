Caro carburante, corsa al pieno nei distributori svizzeri

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 15 MAR - I costi alle stelle del carburante spingono gli automobilisti che vivono nei pressi de confine a fare il pieno all'estero. E' il caso dei residenti in Ossola che, sempre più spesso, si recano a far rifornimento nella vicina Svizzera, nonostante il cambio euro-franco non favorevole.

"Nei giorni scorsi molti automobilisti si sono spaventati, quando in Italia si è registrato il primo grosso aumento, e hanno quindi fatto il pieno qui da no - spiega Mesiano Maranoli, titolare di uno dei due impianti Eni di Gondo, primo paese del Canton Vallese ad appena venti chilometri da Domodossola (Vco) -. Il grosso di clienti penso debba ancora arrivare, visto che i prezzi in Italia continuano a crescere''. (ANSA).