Colpo nel magazzino, ladri fanno razzia di cashmere

(ANSA) - BIELLA, 15 MAR - Furto, la scorsa notte, in un magazzino di cashmere ancora grezzo, nel Biellese, per un bottino di oltre 100 mila euro. Forse c'è una banda specializzata dietro al colpo messo a segno alla filatura Lama di Benna. I malviventi hanno bucato il muro della struttura per entrare all'interno e prendere il materiale finché non è scattato l'allarme. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Non è la prima volta che una azienda tessile biellese è presa di mira dai ladri di filati. A dicembre in pieno giorno era stata messa a segno una rapina in un magazzino tessile, in questo caso i malviventi avevano fatto razzia di capi di lana pregiati.

(ANSA).