Bioparco Zoom pronto a partire, novità cucciolo panda rosso

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - E' tutto pronto al bioparco Zoom di Torino, oltre 300 animali di 84 specie differenti che vivono immersi nella natura, senza reti o gabbie, per accogliere i visitatori per una stagione ricca di novità. Tra queste anche un cucciolo di Panda Rosso: Suki, esemplare di otto mesi, proveniente da Biotropica Zoo (Francia) che da oggi fa compagnia a Haiku, maschio di 7 anni ospitato dal 2015 a Zoom.

"Era da tempo che cercavamo una compagna per Haiku e ci auguriamo che da questo nuovo arrivo possa presto nascere una famiglia - racconta Sara Piga, veterinaria di Zoom Torino - Del Panda Rosso, imparentato alla lontana con il Panda Gigante, oggi rimangono circa 2.500 esemplari ed è una delle 100 specie di mammiferi a maggiore rischio di estinzione a causa della riduzione dell'habitat naturale e dello stravolgimento provocato dai cambiamenti climatici che rendono scarsa la disponibilità di cibo; ecco perché la nascita di un cucciolo sarebbe un evento davvero importante che ci permetterebbe di contribuire alla salvaguardia del panda minore e scongiurare, almeno per il momento, la loro scomparsa". (ANSA).