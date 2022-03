Amianto: 1,6 milioni di euro per bonificare scuola di Biella

(ANSA) - BIELLA, 15 MAR - Dal Ministero dell'Istruzione sono arrivati 1,6 milioni di euro necessari per la bonifica dell'istituto superiore "G. e Q. Sella" di Biella. Dall'inizio dell'anno scolastico infatti gli studenti hanno dovuto trovare sistemazione altrove a causa della presenza di amianto. Il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha voluto ringraziare pubblicamente i parlamentari biellesi (Gilberto Pichetto, Lucia Azzolina, Andrea Delmastro, Cristina Patelli e Roberto Pella) che hanno contribuito allo sblocco dei fondi per la scuola biellese.

"Il Ministero non aveva trasmesso alla Provincia il decreto finanziamento e gli uffici non avevano quindi potuto inviare la documentazione richiesta - ricorda Ramella Pralungo -. La proroga dei tempi che è stata recentemente accordata ha risolto la situazione venutasi a creare". "Sono contenta di aver dato una mano interessandomi direttamente alla vicenda - interviene l'onorevole Lucia Azzolina (M5S) -. Il risultato è stato ottenuto, ora è importante che i lavori inizino presto per consentire nel minor tempo possibile di restituire ai ragazzi e alle ragazze la loro scuola". (ANSA).