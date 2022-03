Alle Ogr Motta The Zen Circus e Isonouncane

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Ad aprile alle Ogr di Torino è di scena la musica italiana: si inizia il 7 aprile con il concerto di The Zen Circus, per continuare il 19 aprile con Motta, e il 22 aprile con Iosonouncane. Tre appuntamenti per portare il pubblico a rivivere le grandi emozioni dei live, dal rock alla sperimentazione, passando per il cantautorato, e che arricchiranno la storia musicale della Sala Fucine di Ogr iniziata nel 2017. Dopo l'estate 2021, che li ha visti in tour per la penisola, The Zen Circus porteranno alle Ogr i loro pezzi storici e i brani del nuovo album 'L'ultima casa accogliente'. Già sul palco delle Ogr nel 2021 per il programma 'salotto' Good Vibes, Motta con il suo set spazierà dai brani energetici di 'Semplice' alle tracce dei dischi precedenti, diventati grandi classici.

Infine Iosonouncane, disco d'oro nel 2019 per 'Stormi', porterà sul palco, tra l'altro, la versione originale di 'Ira'. Insieme a lui, i musicisti della Mandria che hanno già lavorato al tour di 'Die': Amedeo Perri, Francesco Bolognini, Serena Locci e Simone Cavina, ai quali si aggiungeranno Simona Norato e Mariagiulia Degli Amori. Alla regia del suono, Andrea Rovacchi. I primi due concerti sono stati organizzati in collaborazione con Locusta. Il concerto di Iosonouncane con ToDays Festival e Panico Concerti. (ANSA).