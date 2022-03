Ucraina: Lo Russo, accaparramenti sono ingiustificati

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - "Mi pare del tutto esagerato questo panico, e purtroppo non aiuta la diffusione di vere e proprie fake news, mi sembra di rivedere elementi visti con il Covid. Questa è una grande questione che riguarda ciascuno di noi, come cittadino, per quello che dice e fa, e i mezzi di comunicazione". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, a margine della presentazione del rapporto annuale di Cna (Confederazione nazionale artigianato) Torino, a proposito della corsa agli acquisti in alcuni supermercati a causa della guerra in Ucraina.

"Credo davvero non ci sia alcuna esigenza di adottare questo tipo di comportamenti - ribadisce io sindaco -. La limitatezza delle forniture di alcune materie prime da parte dell'Ucraina incide su alcuni panieri alimentari, ma parlare di emergenza è davvero esagerato". (ANSA).