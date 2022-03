Trovata carcassa aereo scomparso, si è schiantato in quota

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - E' stato individuato sul col Santo Stefano, nelle Valli di Lanzo sopra Groscavallo, la carcassa del Cirrus, il piccolo aereo da turismo monomotore ad ala bassa scomparso venerdì scorso mentre sorvolava Ceresole Reale. Il velivolo con a bordo il solo pilota, l'ottantenne americano Dennis Craig, si è schiantato in quota dopo essere decollato da Levaldigi, nel Cuneese, per raggiungere Ginevra. I soccorritori tenteranno ora di raggiungerlo.

L'elicottero del 34esimo Gruppo Aves Venaria era decollato in mattinata da Ceresole con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino.

Le ricerche sono iniziate dal punto in cui i radar, venerdì mattina, avevano perso il contatto con il monomotore e si sono estese a tutta la zona delle Levanne. (ANSA).